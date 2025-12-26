Το Σάββατο 27/12/2025 στις 11.00 το πρωί στο Κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιηθεί η παράσταση κουκλοθέατρου “Η συνωμωσία της κατσίκας” από το “κουκλοθέατρο Κρήτης” με ελεύθερη είσοδο.

Το «Κουκλοθέατρο Κρήτης» είναι ένας σύγχρονος θίασος από την Κρήτη που δραστηριοποιείται στην τέχνη του κουκλοθεάτρου, συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές με νέες, όπως το μαύρο θέατρο, και παρουσιάζοντας παραστάσεις για παιδιά, αλλά και για ενήλικες, συχνά αντλώντας έμπνευση από την κρητική ιστορία και μυθολογία, με στόχο την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό..

Η Συνωμοσια της Κατσίκας

Ο Θωμάς και η Μαρίκα-Κατσίκα, δύο αχώριστοι φίλοι, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να ζουν όπου υπάρχει η Άνοιξη..! Ο μοναδικός λόγος; Οι ζουμερές φράουλες και το τρυφερό χορτάρι! Έτσι, τους βγάζει ο δρόμος στην άγνωστη χώρα της Παρδαλομυγίας! Εκεί γίνονται οι μοναδικοί μάρτυρες μιας απίστευτης σκευωρίας. Δύο στρατιώτες ετοιμάζουν μια μεγάλη επίθεση για να κατακτήσουν το παλάτι και να ρίξουν τον Βασιλιά της Παρδαλομυγίας. Οι δύο φίλοι, θα έφευγαν σίγουρα από αυτήν την επικίνδυνη χώρα, αν στον δρόμο του Θωμά δεν βρισκόταν η πανέμορφη Πριγκίπισσα. Ο Έρωτας είναι κεραυνοβόλος..! Θα καταφέρει ο Θωμάς να την παντρευτεί; Πρέπει όμως να νικήσει τον Βασιλιά σε μια παρτίδα σκάκι! Αλλιώς, θα χάσει τη ζωή του. Θα καταφέρουν να αποτρέψουν την επίθεση των στρατιωτών; Και κάτι ακόμα, τι ρόλο παίζουν οι μύγες σε μία χώρα γεμάτη από δαύτες; Την λύση θα την δώσει η Μαρίκα-Κατσίκα με το πολυμήχανο σχέδιο μιας τέλειας.. Συνωμοσίας!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ