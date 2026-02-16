Πολιτική πίεση χρειάζεται να ασκηθεί, ώστε να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση με την οποία θα προεκτείνεται και για τα έτη 2024 και 2025 η ρύθμιση για καταβολή στο δημόσιο 10% και όχι 40% επί των εσόδων από τις παραχωρούμενες παραλίες από την Κτηματική Υπηρεσία στο Δήμο. Σε αυτό κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, όπου η ΔΑΕΑΝ είχε ζητήσει να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα με το οποίο να εκφράζεται η αντίθεση του Δήμου στο ενδεχόμενο η υποχρέωση καταβολής να παραμείνει στο 40%.

Η απώλεια σχεδόν των μισών εσόδων από τις παραλίες που εκμεταλλεύεται η ΔΑΕΑΝ θα αποτελούσε σοβαρή ζημιά για τη δημοτική εταιρεία, αφού οι παραλίες αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή εσόδων, με το μικρότερο λειτουργικό κόστος.

Όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ζήτημα αυτό απασχολεί το σύνολο των δήμων της χώρας που εκμεταλλεύονται παραλίες, τις οποίες παραχωρεί η Κτηματική Υπηρεσία. Ήδη η ΚΕΔΕ ασκεί σχετική πίεση για να παραμείνει ο χαμηλός συντελεστής καταβολής τμήματος των εσόδων των ΟΤΑ και των δημοτικών Α.Ε. από την εκμετάλλευση των παραλιών.

Οι προτάσεις της μειοψηφίας

– Ο επικεφαλής τη μείζονος μειοψηφίας Θ. Χαριτάκης τάχθηκε υπέρ της έκδοσης ψηφίσματος. Τόνισε ότι θα πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόμενο να ισχύσει η αυξημένη εισφορά από τα έσοδα των παραλιών, τώρα μάλιστα που η ΔΑΕΑΝ έχει επωμιστεί σοβαρές υποχρεώσεις με σύναψη δανείου για τη μεγάλη επένδυση κλπ. Πρότεινε η δράση του Δήμου στο θέμα αυτό να γίνει σε συντονισμό και συνεργασία και με άλλους φορείς.

– Ό,τι μπορεί να αρπάξει το κεντρικό κράτος από την περιφέρεια το παίρνει, αποστερώντας προοδευτικά πόρους από τους περιφερειακούς και ειδικά τους τουριστικούς δήμους, επεσήμανε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χ. Αλεξάκης. Πρότεινε αντίδραση και παρέμβαση ώστε να καθιερωθεί το 10% αναδρομικά από το 2024 και για το μέλλον.

Η δημοτική σύμβουλος Δέσπω Καρνιαδάκη στην παρέμβασή της είπε ότι διαπιστώνει ότι την προηγούμενη διετία ενώ ήταν γνωστή η θεσμοθετημένη υποχρέωση καταβολής 40% για το 2024 και 2025, δεν υπήρξε καμία σχετική αντίδραση από τη ΔΑΕΑΝ και πρότεινε να μην αρκεστεί ο Δήμος στην έκδοση ενός ψηφίσματος, αλλά να προβεί σε αποφασιστικότερη παρέμβαση προς την κυβέρνηση.

Μεγάλη θα είναι η απώλεια για τη ΔΑΕΑΝ

Τόσο ο Δήμαρχος Μαν. Μενεγάκης όσο και ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γ. Αστρουλάκης επεσήμαναν ότι η ισχύς της ΚΥΑ που ορίζει εισφορά από τη ΔΑΕΑΝ του 40% των εσόδων της από τις παραλίες θα προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη απώλεια από τα προσδοκώμενα έσοδα που θα είχε η ΔΑΕΑΝ από τη δραστηριότητα αυτή.

Το ψήφισμα θα προωθηθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών και προς την ΚΕΔΕ, η οποία ήδη έχει προβεί σε ενέργειες, απηχώντας τη θέση των δήμων που θεωρούν υπερβολικό το ζητούμενο ποσοστό επί των εσόδων των ΟΤΑ από τις παραλίες. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό να περάσει, τόνισε ο κ. Μενεγάκης.

Όπως διευκρινίστηκε η πληρωμή από τη ΔΑΕΑΝ του οφειλόμενου ποσού γίνεται με σχετική καθυστέρηση, που οφείλεται σε διαδικασίες του υπουργείου Οικονομικών γι’ αυτό και η οφειλή του 2024 πληρώνεται φέτος και του 2025 την επόμενη χρονιά.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ