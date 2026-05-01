Η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερη και ξεχωριστή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκε η δράση με τίτλο «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι».

Το ΚΕΠΕΑ Νεάπολης Ιεράπετρας επισκέφθηκε το σχολείο και οι εκπρόσωποί του μίλησαν στα παιδιά για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Μέσα από ένα βιωματικό δρώμενο βοήθησαν τους μαθητές να κατανοήσουν την αξία της φροντίδας και του σεβασμού προς αυτό.

Στη συνέχεια, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη φύση, να γνωρίσουν διάφορα φυτά και, με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους και τη συμβολή του ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας Νεάπολης, να επισκεφθούν τον χώρο της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους. Ακολούθησε περίπατος στο δάσος, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί τοποθέτησαν οικολογικές ταΐστρες για τα ζώα και συνέλεξαν φυτά, προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους φυτολόγιο.

Με τη στήριξη του Explore Agios Nikolaos, τα παιδιά συμμετείχαν επίσης σε δραστηριότητες όπως zipline και slackline, τις οποίες απόλαυσαν ιδιαίτερα. Η ημέρα εμπλουτίστηκε με ποικίλες δράσεις, καθώς και με αισθητηριακό παιχνίδι (messy play).

Η διευθύντρια του σχολείου, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, χαρακτήρισε τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ως μια ξεχωριστή εμπειρία, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ουσιαστικά το περιβάλλον και τη φύση, κατανοώντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας τους. Τόνισε ότι βασικός στόχος ήταν η ενίσχυση της εξωστρέφειας του σχολείου, η ουσιαστική επαφή των μαθητών με τη φύση, αλλά και η προσφορά νέων εμπειριών, ακόμη και μέσα από δραστηριότητες όπως το zipline, που δεν είναι πάντα εύκολο να προσφερθούν σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική παρουσία και στήριξη της συμβούλου εκπαίδευσης, κ. Μαρίας Πρατσινής.

Όπως υπογράμμισε, μέσα από ανάλογες δράσεις επιδιώκεται να καλλιεργηθεί στα παιδιά η αγάπη και ο σεβασμός προς το περιβάλλον, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας του και να αποκτήσουν ουσιαστικές εμπειρίες μέσα στη φύση.