Η Εκκλησία της Κρήτης εισέρχεται σε μια νέα περίοδο με την εκλογή του Αρχιμανδρίτη Τίτου Ταμπακάκη, Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, στον Μητροπολιτικό Θρόνο Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Η σημερινή ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου σηματοδοτεί την ανάδειξη ενός ιεράρχη με μακρά και ουσιαστική προσφορά στην Εκκλησία, γνωστού για το ήθος, τη συνέπεια και την πνευματική του κατάρτιση.

Λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, οι ιεράρχες κατέφθασαν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τους δύο εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ πλήθος πιστών και κληρικών βρέθηκε έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, περιμένοντας με αγωνία την επίσημη ανακοίνωση. Η διαδικασία διεξήχθη με απόλυτη τάξη και σε πλήρη συντονισμό, αντικατοπτρίζοντας τη σοβαρότητα και τη σημασία της εκλογής.

Ο Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης έχει διακριθεί για τη διακονία του στη Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, όπου υπηρέτησε με συνέπεια δίπλα στον μακαριστό Μητροπολίτη Νεκτάριο, αποκομίζοντας εμπειρία και βαθιά γνώση της ποιμαντικής ζωής των Κρητικών ενοριών. Η πνευματική του καλλιέργεια συνδυάζεται με σπουδές στο εξωτερικό και διεθνείς συνεργασίες, στοιχεία που προσδίδουν στο νέο Μητροπολίτη ευρύτητα οράματος και ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης Εκκλησίας.

Η εκλογή του αναμένεται να ενισχύσει την ποιμαντική παρουσία της Εκκλησίας στα Χανιά και τον Αποκόρωνα, συνδυάζοντας την παράδοση με σύγχρονη πνευματική και διοικητική ικανότητα. Οι πιστοί της περιοχής εκφράζουν ήδη μεγάλη ικανοποίηση, καθώς ο νέος Μητροπολίτης είναι γνώστης των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και δεσμεύεται να υπηρετήσει με σεβασμό και αφοσίωση.

Η ανάληψη των καθηκόντων του Αρχιμανδρίτη Τίτου Ταμπακάκη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, με προσδοκίες για σταθερότητα, ποιμαντική φροντίδα και συνεχώς αναπτυσσόμενη πνευματική ζωή. Η Εκκλησία της Κρήτης βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, έχοντας στο τιμόνι της έναν ιεράρχη που συνδυάζει παράδοση, γνώση και όραμα.