Δυο θαυμάσια και ιδιαίτερα δώρα θα πάρουν φέτος τα παιδιά από τον Αϊ-Βασίλη, από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Τα παιδιά μέχρι την 4η Δημοτικού θα πάρουν ένα μπλοκ ζωγραφικής, μαζί με τα χρώματά τους. Τα μεγαλύτερα θα πάρουν ένα παζλ 80 τεμαχίων. Το ιδιαίτερο είναι ότι και το μπλοκ και το παζλ εικονίζουν θέματα και τοπία του Μεραμπέλλου.

«Η ιδέα ήταν να δώσουμε δώρα στα παιδιά, από αντιπροσωπευτικές εικόνες του Δήμου μας», μας λέγει η δραστήρια αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη, ιδέα της οποίας ήταν αυτά τα χρήσιμα δώρα. «Έτσι θα μάθουν τον τόπο τους και την ιστορία του. Βέβαια στα όρια του Δήμου μας υπάρχουν τόσες πολλές ομορφιές και εικόνες που δεν ήταν δυνατόν να μπουν όλα. Πολλά θέματα θα προστεθούν του χρόνου, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι!», μας λέγει η Γεωργία.

Στο παζλ τα θέματα είναι η Λίμνη μας, η Σπιναλόγκα, το Σίσι και η Μεγάλη Παναγία της Νεάπολης. Στο μπλοκ τα θέματα είναι πολύ περισσότερα και τα παιδιά θα κληθούν να χρωματίσουν τα περιγράμματα από τα εξής αξιοθέατα: Λίμνη, Κέρατο Αμάλθειας, Φάρος Αφορεσμένου, Σπιναλόγκα, Παλιό Γυμνάσιο και Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης, Μεγάλη Παναγία Νεάπολης, Κάμπος Φουρνής, Μύλοι Νικηθιανού, Αλυκές Ελούντας, Παραδοσιακό καφενείο Κρούστα, Ρομάνα Πορτέλα Χουμεριάκου, Σπήλαιο Μιλάτου, Άγαλμα Ευρώπης, Φαράγγι Αδριανού, Άγιος Γεώργιος Σελινάρι, Καζάνι στις Λίμνες, Παναγία Κερά Κριτσάς, Λιμάνι Σισίου, Αναρριχητικό πεδίο Πέζα Καλού Χωριού, Λατσίδα και Βυθός Μεραμπέλλου.

ΛΕΩΝ.Κ.