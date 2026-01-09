Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στις τελικές παρουσιάσεις (pitches) των startups που ανέπτυξαν οι φοιτητές και φοιτήτριές μας στο πλαίσιο του μαθήματος «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας , ΕΛΜΕΠΑ.

Ημερομηνία: Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 11:00

Τοποθεσία: Εγκαταστάσεις ΕΛΜΕΠΑ, Άγιος Νικόλαος – Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό – σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά τις επιχειρηματικές ιδέες της νέας γενιάς!

Οι φοιτητές/τριές μας θα παρουσιάσουν τις startup ιδέες τους, στις οποίες εργάστηκαν ομαδικά και με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν έμπειροι/ες επιχειρηματίες και επαγγελματίες, προσφέροντας χρήσιμο feedback και ενισχύοντας τη μαθησιακή εμπειρία των συμμετεχόντων.

Εσείς αποφασίζετε! Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει την καλύτερη παρουσίαση.