Στον πανηγυρικό εσπερινό του Αγίου Νικολάου, που πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του στην Νεάπολη, παρευρέθηκαν οι μαθητές του Ναυτιλιακού Τομέα του ΠΕΠΑΛ Νεάπολης για να τιμήσουν τον προστάτη τους.

Οι μαθητές συμμετείχαν στην περιφορά της εικόνας του Αγίου και μοίρασαν στους πιστούς χειροποίητα ναυτικά γούρια που είχαν ετοιμάσει στο σχολείο, συνοδευόμενα από ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τον ναυτιλιακό τομέα.

Στο τέλος, ο πάτερ Ευγένιος μίλησε στους μαθητές για τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι μαθητές επιδίωξαν όχι μόνο να τιμήσουν τον Άγιο τους, αλλά και να ενισχύσουν την παρουσία του Ναυτιλιακού Τομέα και να ενημερώσουν το κοινό για τις δυνατότητες και τη σημασία του.