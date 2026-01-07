Η κεφαλαλγία στα παιδιά είναι ένα ζήτημα που αγγίζει πολλές οικογένειες και συχνά γεννά ανησυχίες. Πίσω από έναν παιδικό πονοκέφαλο μπορεί να κρύβονται διαφορετικά αίτια, αλλά και η ανάγκη για κατανόηση, προσοχή και σωστή καθοδήγηση.

Η ενημέρωση και η έγκαιρη προσέγγιση συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία της σωματικής και ψυχικής ευεξίας του παιδιού, δημιουργώντας ένα ασφαλές πλαίσιο φροντίδας και υποστήριξης, τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον.