Η κεφαλαλγία στα παιδιά είναι ένα ζήτημα που αγγίζει πολλές οικογένειες και συχνά γεννά ανησυχίες. Πίσω από έναν παιδικό πονοκέφαλο μπορεί να κρύβονται διαφορετικά αίτια, αλλά και η ανάγκη για κατανόηση, προσοχή και σωστή καθοδήγηση.
Η ενημέρωση και η έγκαιρη προσέγγιση συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία της σωματικής και ψυχικής ευεξίας του παιδιού, δημιουργώντας ένα ασφαλές πλαίσιο φροντίδας και υποστήριξης, τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον.
Ο Σωτήρης Γ. Γιουρούκος, Παιδίατρος – Παιδονευρολόγος και Υφηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, προσεγγίζει ζητήματα παιδικής υγείας με καθαρό και κατανοητό λόγο, δίνοντας έμφαση στη σωστή ενημέρωση, την πρόληψη και τη σφαιρική φροντίδα του παιδιού και της οικογένειας.