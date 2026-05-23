H Γαλλίδα ζωγράφος Chantal Jolivet, με το σύζυγό της, για ακόμα μια χρονιά επισκέπτονται τον Άγιο Νικόλαο. Αυτή φορά νωρίς την άνοιξη γιατί, όπως πάντα τους έλεγα, είναι η εποχή που θα δείτε μια Κρήτη πιο πράσινη, με πολλά λουλούδια. Ανεβήκαμε ξανά στο αγαπημένο της οροπέδιο Καθαρό. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής η Chantal έβγαλε τα σύνεργά της, ένα τετράδιο, ένα στυλό και ένα μολύβι και άρχισε να ζωγραφίζει… και μας περιγράφει:

«Η κρητική φύση είναι μαγική, με έναν απίστευτο αριθμό λουλουδιών κατά μήκος των μονοπατιών. Πολλά κυκλάμινα και ποικιλίες που δεν φανταζόμουν ποτέ να βρω στην άγρια φύση, με τουλίπες και παιώνιες. Έχει βρέξει πολύ τελευταία και η βλάστηση έχει οργιάσει. Είχα την τέλεια ευκαιρία, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος, να ζωγραφίσω», μας λέγει.

ΛΕΩΝ.Κ.