Στη βεβαίωση παράβασης σε βάρος κυνηγού προχώρησαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Π.Ε. Λασιθίου, κατά τη διάρκεια ελέγχων στην περιοχή του Οροπεδίου Καθαρού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου, οι θηροφύλακες σταμάτησαν για έλεγχο όχημα, στο οποίο εντοπίστηκαν τρεις θηρευμένοι λαγοί. Ο αριθμός τους, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κάρπωσης για το συγκεκριμένο είδος, ανά κυνηγό και ανά έξοδο.

Οι θηροφύλακες προχώρησαν στην κατάσχεση των τριών λαγών, του κυνηγετικού όπλου και τεσσάρων φυσιγγίων, ενώ επιβλήθηκε στον κυνηγό το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ίδιος αρνήθηκε να υπογράψει και να παραλάβει το πρόστιμο. Μετά από συνεννόηση με την Εισαγγελία, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.