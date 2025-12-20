Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου ανάμεσα στον Πρόεδρο Μανόλη Πεπόνη και εκπροσώπους του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του Συνδέσμου Εργατών Λιμένος Αγίου Νικολάου. Από την πλευρά του σωματείου συμμετείχαν ο Πρόεδρος, κ. Αντώνης Περβολάρης και ο Ταμίας κ. Μιχάλης Κουτάντος.

Γύρω στα τέλη του Νοέμβρη διενεργήθηκαν οι εκλογές του Συνδέσμου Εργατών λιμένος Αγίου Νικολάου ανοίγοντας ένα νέο κλίμα συνεργασίας και προόδου για την περιοχή του λιμανιού.

Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου επικεντρώθηκε στα ζητήματα που απασχολούν τους λιμενεργάτες και είναι ποικίλα. Τα κύρια προβλήματα που συζητήθηκαν ήταν η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, η άμεση ανάγκη ανανέωσης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και το θέμα της στέγασης του σωματείου- ιδίως εντός του λιμανιού, που αποτελεί και τον χώρο εργασίας τους.

Παράδοση και ιστορία

Ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νεοεκλεγέν Δ.Σ. και επεσήμανε ότι ο Σύνδεσμος Εργατών Λιμένος Αγίου Νικολάου είναι από τα παλαιότερα μέλη του Εργατικού Κέντρου και μάλιστα από τα παλιότερα του Νομού. Τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση ότι ο Σύνδεσμος έχει μια ιστορία που ξεκινά πολύ πριν από την ίδρυση του ίδιου του Εργατικού Κέντρου. Ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα αρχεία, η δημιουργία του τοποθετείται χρονικά πριν από το 1920, γεγονός που αποδεικνύει ότι αποτελεί έναν από τους παλαιότερους φορείς της περιοχής, με βαθιές ρίζες μέσα στον χρόνο.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το Εργατικό Κέντρο θα είναι στο πλευρό του Συνδέσμου Εργατών Λιμένος Αγίου Νικολάου. Ο κ. Πεπόνης δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι ως προσωρινή λύση, έχει παραχωρηθεί χώρος στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου ώστε να στεγαστεί ο Σύλλογος. Σημείωσε επίσης ότι θα ακολουθήσουν συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς για να δοθεί λύση στα προβλήματα που υπάρχουν και να εξασφαλιστεί μια μόνιμη στέγαση στο χώρο του λιμανιού.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με θετικό κλίμα, με κοινή πρόθεση για συνέχιση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τους λιμενεργάτες.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ