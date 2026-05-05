Την Τετάρτη 29 Απριλίου μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν την καθιερωμένη πλέον επίσκεψη στο παλιό σχολείο στο Νοφαλιά Λασιθίου, στο πλαίσιο του προγράμματος EDU4CLIMA. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από επιστήμονες του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποσκοπεί στην ουσιαστική ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών γύρω από το κρίσιμο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες, πειράματα και ομαδικές εργασίες, που τους βοηθούν να κατανοήσουν βασικές έννοιες, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον. Παράλληλα, ενθαρρύνονται να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και να καλλιεργήσουν στάσεις υπευθυνότητας και ενεργού συμμετοχής ως μελλοντικοί πολίτες.

Η επίσκεψη στο Νοφαλιά αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και αντιλήφθηκαν άμεσα τη σημασία της προστασίας του. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και συζητήσεις με τους επιστήμονες, συνδύασαν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή, ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με τη φύση και την έννοια της βιωσιμότητας.

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα εντάσσεται στις ευρύτερες περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου μας και στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Πιστεύουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών, που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος με γνώση και ευαισθησία.

2ο Γυμνασίου Αγίου Νικολάου