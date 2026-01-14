Την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 στις 18:30 συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (περιοχή Ξηροκάμπου) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χωροθέτηση των ψηφιακών οθονών στη δημοτική κοινότητα Αγίου Νικολάου

2.Συζήτηση απόφαση σχετικά με την τοποθέτηση σήμανσης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Σωκράτους στον Άγιο Νικόλαο

3.Συζήτηση – απόφαση σχετικά με Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πασιφάης στον Άγιο Νικόλαο

4.Συζήτηση – απόφαση σχετικά με Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μανουσογιαννάκη στον Άγιο Νικόλαο

5.Συζήτηση – απόφαση σχετικά με Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Λατούς στον Άγιο Νικόλαο (παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ)

6.Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Κορυτσάς στον Άγιο Νικόλαο

Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τοποθέτηση σήμανσης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Μάξιμου Ομολογητού στον Άγιο Νικόλαο

8.Συζήτηση αίτησης για μετατόπισης περιπτέρου