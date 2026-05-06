Η Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, οι συνοδοί καθηγητές και οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του σχολείου μας που συμμετείχαν στην πολυήμερη εκδρομή σε Ρέθυμνο-Χανιά, ευχαριστούν θερμά τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία του.

Ο Σεβασμιώτατος, νέος Δεσπότης με καταγωγή από τη Νεάπολη Λασιθίου, παρέθεσε πλούσιο γεύμα σε όλους τους συμμετέχοντες, μοίρασε απλόχερα την ευλογία του με τις ευχές του, καθώς και συμβολικά κρεμαστά κοσμήματα με τη μορφή του Αγίου Τίτου σε κάθε παιδί και συνοδό καθηγητή. Με την πραότητα και τη γλυκύτητα που τον διακρίνει, έδωσε πολύτιμες συμβουλές ζωής στα παιδιά μας και τους τόνισε πως πλέον «έχουν ένα σπίτι στα Χανιά».

Ως ένα μικρό δείγμα ανταπόδοσης της αγάπης και της φιλοξενίας του, του προσφέρθηκε ένα καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα του Νομού μας εκ μέρους της Διευθύντριας κ. Μαρίας Χατζηπαναγιώτη, ενώ ο μαθητής Νίκος Παναγιωτάκης συνέθεσε και του αφιέρωσε τις παρακάτω αυτοσχέδιες μαντινάδες: