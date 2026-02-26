Με στόχο την κάλυψη των αυξημένων και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών στις δημόσιες δομές υγείας του νησιού μας, το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην έγκριση μετακινήσεων ιατρικού προσωπικού για την 7η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) Κρήτης. Η σχετική απόφαση, η οποία φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους και ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2026, εγκρίνει τη μετακίνηση συνολικά τριάντα (30) γιατρών σε μηνιαία βάση.

Ανάλογη απόφαση με την υπογραφή του Δυπεάρχη Νεκτάριου Παπαβασιλείου αναρτήθηκε και στην διαύγεια.

Η ισχύς αυτού του συγκεντρωτικού πίνακα μετακινήσεων θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, προσφέροντας μια σημαντική «ανάσα» στα υποστελεχωμένα τμήματα των νοσοκομείων της Κρήτης.

Η κατανομή στο Νομό Λασιθίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κατανομή των ιατρών στα νοσοκομεία του Λασιθίου, όπου κατευθύνεται σημαντικός αριθμός των μετακινούμενων ιατρών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο πίνακα. Συγκεκριμένα:

Γ.Ν. Λασιθίου – Ο.Μ.Ε. Αγίου Νικολάου: Προβλέπονται έξι (6) θέσεις ιατρών. Αυτές αφορούν τις ειδικότητες του ακτινολόγου (1), αναισθησιολόγου (1), καρδιολόγου (1), χειρουργού (1), ΜΕΘ (2)

Γ.Ν. Λασιθίου – Α.Ο.Μ. Ιεράπετρας: Προβλέπονται τρεις (3) θέσεις ιατρών. Αυτές κατανέμονται στην Αναισθησιολογία (1), την Καρδιολογία (1) και την Εσωτερική Παθολογία (1).

Γ.Ν. Λασιθίου – Α.Ο.Μ. Σητείας: Αντιστοιχούν τρεις (3) θέσεις ιατρών. Αφορούν τις ειδικότητες της Παιδιατρικής (1), της Αναισθησιολογίας (1) και της Εσωτερικής Παθολογίας (1).

Η εικόνα στην υπόλοιπη Κρήτη

Για τους υπόλοιπους νομούς και τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού, ο πίνακας του Υπουργείου Υγείας προβλέπει τα εξής:

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Αγ. Γεώργιος» κατανέμονται επτά (7) ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων.

Στο ΠΑΓΝΗ μετακινούνται πέντε (5) ιατροί.

Στο Γ.Ν. Ρεθύμνου μετακινούνται τέσσερις (4) ιατροί.

Στο Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» μετακινούνται δύο (2) ιατροί.

Το Θεσμικό Πλαίσιο και οι Δαπάνες

Η συγκεκριμένη απόφαση εδράζεται στο άρθρο 63 του νόμου 5129/2024, που αφορά την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Παράλληλα, έχει ληφθεί υπόψη το νομικό πλαίσιο για την αναβάθμιση υποδομών στον τομέα της υγείας και του ΕΣΥ, καθώς και διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα. Η ακριβής κατανομή των θέσεων για το έτος 2026 είχε καθοριστεί με προγενέστερη απόφαση στα μέσα Φεβρουαρίου, επιτρέποντας στους ιατρούς του ΕΣΥ να μετακινούνται εντός ή εκτός της Υγειονομικής Περιφέρειάς τους.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο, η συγκεκριμένη παρέμβαση συνεπάγεται επιπλέον δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 693.000 ευρώ ετησίως. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση για εφημεριακή και υπερωριακή απασχόληση κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, θα καταβάλλονται από τον εκάστοτε φορέα υποδοχής – δηλαδή τα τοπικά νοσοκομεία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ