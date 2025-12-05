Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων Γενικού νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Υγείας έγγραφο με αίτημα σχετικά με την παράταση θητείας των επικουρικών που προσελήφθησαν προς αναπλήρωση όσων τέθηκαν σε αναστολή εργασίας.

Στο έγγραφο αναφέροντσι τα παρακάτω:

Κύριε Υπουργέ, πέρυσι, στο νόμο 5161/2024 ΦΕΚ (196/Α/29-11-2024) με τον οποίο δόθηκαν παρατάσεις συμβάσεις σε συμβασιούχους του ΕΣΥ, σχετικά με την παράταση θητείας των επικουρικών που προσελήφθησαν προς αναπλήρωση όσων τέθηκαν σε αναστολή εργασίας,υπήρχε η παρακάτω διατύπωση στο άρθρο 44 παρ.2 “Η ισχύς του άρθρου 18 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) περί της παράτασης της ισχύος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2025.”

Αντίστοιχη διατύπωση υπήρχε και στο νόμο 5079/2023 (ΦΕΚ 215/22-12-2023/τ.Α΄) πριν δύο χρόνια.

Φέτος, στο άρθρο 250 του σχεδίου νόμου του του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κατατεθεί και συζητείται στη Βουλή, όπου συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για παράταση θητείας συμβασιούχων του ΕΣΥ, δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση με την οποία να δίδεται παράταση θητείας για τους επικουρικούς που προσελήφθησαν προς αναπλήρωση όσων τέθηκαν σε αναστολή εργασίας.

Παρακαλούμε να υπάρξει σαφής ρύθμιση, όπως πέρυσι και πρόπερσι, με την οποία να διασφαλίζεται η παράταση θητείας ως 31/12/2026 και των συναδέλφων επικουρικών που προσελήφθησαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 προς αναπλήρωση όσων τέθηκαν σε αναστολή εργασίας.

Εκ του ΔΣ