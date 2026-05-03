Ο Όμιλος «Μαθηματικά και Τέχνη» του σχολείου μας παρουσίασε διαδικτυακά το έργο του στο 15ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας! Οι μαθητές μας ανέδειξαν τη σύνδεση των μαθηματικών με την τέχνη, δημιουργώντας ψηφιακά αρχαία ψηφιδωτά εμπνευσμένα από την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης.

Λίγα λόγια για το έργο:

Τα αρχαία ψηφιδωτά της Κρήτης: Κατασκευές με Geogebra

Οι μαθητές του Ομίλου είχαν την ευκαιρία να δείξουν σε μαθητές άλλων σχολείων τον τρόπο με τον οποίο κατασκεύασαν ψηφιακά, αρχαία ψηφιδωτά δάπεδα που βρίσκονται σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

Μπορούν τα μαθηματικά να είναι τέχνη; Η απάντηση είναι ένα μεγάλο ναι!

Στον όμιλό μας ταξιδέψαμε στον χρόνο και στον χώρο… Εμπνευστήκαμε από τα υπέροχα ψηφιδωτά δάπεδα της Αρχαίας Ελεύθερνας, της Αρχαίας Κυδωνίας και της Χερσονήσου. Μελετήσαμε και αναλύσαμε τα γεωμετρικά σχήματα που κρύβονται μέσα σε αυτά.

Τα μαθηματικά που κρύβονται στα αρχαία ψηφιδωτά: συμμετρίες, γεωμετρικά μοτίβα, κανονικά πολύγωνα.

Οι αρχαίοι τεχνίτες, χωρίς σύγχρονους υπολογιστές, χρησιμοποιούσαν μαθηματικούς κανόνες για να δημιουργούν έργα που ακόμα μας εντυπωσιάζουν.

Ο όμιλός μας έδειξε ότι: • τα μαθηματικά υπάρχουν παντού γύρω μας • η τέχνη και η επιστήμη δεν είναι αντίθετες • η δημιουργικότητα και η λογική μπορούν να συνεργαστούν

Από τα αρχαία ψηφιδωτά της Κρήτης μέχρι τις ψηφιακές κατασκευές στο GeoGebra, τα μαθηματικά συνεχίζουν να εμπνέουν και να ενώνουν εποχές, πολιτισμούς και ιδέες.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός του ομίλου ήταν η κα Καρτέρη Σταυρούλα, ενώ την τεχνική υποστήριξη παρείχε ο κ. Κοκολάκης Νεκτάριος.