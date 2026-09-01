Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου ξεκινούν τη λειτουργία τους για τη νέα σχολική περίοδο την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, υποδεχόμενοι τα παιδιά και τις οικογένειές τους στις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής.

Κατά τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας, Πέμπτη 3 και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, η προσέλευση των παιδιών θα πραγματοποιείται από τις 08:30 έως τις 09:30.

Με στόχο την ομαλή έναρξη της φιλοξενίας τους, οι γονείς και κηδεμόνες καλούνται, κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης του παιδιού, να προσκομίσουν πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση παραλαβής του παιδιού.

Για τα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές μέσω ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητη η καθημερινή προσκόμιση της προσωπικής Κάρτας Παρουσίας, η οποία φέρει τον μοναδικό κωδικό (barcode) κάθε παιδιού.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, οι γονείς θα ενημερωθούν σχετικά με το πρόγραμμα λειτουργίας των Σταθμών κατά τη νέα σχολική περίοδο.

Η έναρξη της νέας χρονιάς σηματοδοτεί ακόμη έναν κύκλο φροντίδας, δημιουργικής απασχόλησης και καθημερινής υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το προσωπικό των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών εύχονται σε όλα τα παιδιά καλή αρχή και μια όμορφη, δημιουργική σχολική χρονιά.