:Στην προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά, στη στελέχωση των σχολείων με μόνιμους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές, αλλά και στον νέο τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο σχεδιάζει πλέον τις εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας σήμερα (31.8.2026) στην τηλεόραση

Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι περίπου 30.000 αναπληρωτές θα ενημερωθούν αύριο, 1 Σεπτεμβρίου 2026, για την τοποθέτησή τους, νωρίτερα σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά, ενώ έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 υπολογίζεται η πρόσληψη περίπου 6.000 επιπλέον αναπληρωτών, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.