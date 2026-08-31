Νέο εγχώριο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.

Ο ασθενής είναι άνδρας, περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Και στη δική του περίπτωση, αναμένεται να ενεργοποιηθούν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.

Επισημαίνεται ότι για το περιστατικό στο Ρέθυμνο -το πρώτο εγχώριο που απασχόλησε το νησί- η 62χρονη ασθενής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με την κατάστασή της να είναι σταθερή, ενώ δεν έχει διασωληνωθεί, όπως αναφέρει το cretalive.