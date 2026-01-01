Αυτές τις ημέρες, τις πιο γιορτινές και οικογενειακές, που έχουν ένα χαρακτήρα αγάπης και θαλπωρής, η σκέψη μας είναι στους συμπολίτες της διπλανής πόρτας που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν οικονομικά, καθώς η δύσκολη καθημερινότητα δεν τους αφήνει να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, ακόμη και αυτές τις Άγιες ημέρες των εορτών. Επίσης στους ανθρώπους που έμειναν μόνοι και ζουν χωρίς τους οικείους τους, τους ανήμπορους και τους γέροντες.

Ποιες είναι οι ανάγκες τους, εάν αυτές καλύπτονται και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, συζητήσαμε με τον Αντιδήμαρχο, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Μέριμνας και Στήριξης ΑμεΑ κ. Αντώνη Μαυρή.

Επάρκεια τροφίμων

Ο Αντιδήμαρχος με μεγάλη ικανοποίηση μας ενημέρωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια στα αποθέματα τροφίμων για τις ανάγκες των ωφελούμενων. Τόνισε ότι φροντίζουν να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμη η απαραίτητη ποσότητα τροφίμων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων χωρίς ελλείψεις.

Όπως εξήγησε, η κάλυψη διασφαλίζεται μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου αλλά και μέσα από τις συμφωνίες που έχουν συνάψει με διάφορα σούπερ μάρκετ τα οποία παρέχουν τακτικά τρόφιμα. Σχολίασε ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει μάλιστα και πλεόνασμα σε τρόφιμα και υπογράμμισε ότι αυτό είναι πολύ θετικό, ενώ ο,τιδήποτε ζητηθεί η δημοτική επιτροπή φροντίζει να επέμβει και να το αντιμετωπίσει.

Προσφορές πολιτών και επιχειρήσεων

Δεν παρέλειψε παράλληλα να εξάρει τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς και τις δράσεις αλληλεγγύης που πραγματοποιούνται.

Τον ρωτήσαμε εάν μέσα από την εμπειρία του παρατηρεί ότι οι πολίτες λόγω των ημερών εκφράζουν μια παραπάνω διάθεση για βοήθεια προς τους συνανθρώπους τους.

Ο Αντιδήμαρχος μας απάντησε ότι υπάρχει πάντα έντονη προσφορά από τους δημότες, αλλά και από διάφορες επιχειρήσεις και σούπερ μάρκετ.

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Για τους στόχους που έχει θέσει ο Αντιδήμαρχος για τη νέα χρονιά, στον δικό του φυσικά τομέα, ανέφερε ότι αναμένεται έως τα τέλη Ιανουαρίου η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το ΚΔΑΠ ΑμεΑ στα Φλαμουριανά. Θέλει, όπως είπε, να πιστεύει ότι θα ενταχθούμε σε αυτή την χρηματοδότηση τονίζοντας ότι είναι κάτι που ο Δήμος το έχει πραγματικά ανάγκη και ανήκει στις προτεραιότητές του.

Το Κέντρο Κοινότητας

Οι επόμενοι στόχοι είναι η εύρεση στέγης για να μετακινηθεί το Κέντρο Κοινότητας σε κάποιο άλλο κτίριο, ενώ παραμένει σαν στόχος η εύρεση στέγης για τη φιλοξενία κακοποιημένων γυναικών, αλλά και αστέγων.

Τον ρωτήσαμε πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αυτή η στέγη. Όπως μας είπε, δυστυχώς, αυτή την στιγμή ούτε στον Δήμο Αγίου Νικολάου ούτε και στους υπόλοιπους δήμους του νομού υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για να φιλοξενηθούν άτομα που χρειάζονται βοήθεια. Ήδη έχει έρθει σε επαφή με τους άλλους αντιδημάρχους των υπολοίπων Δήμων και σκοπός είναι να πραγματοποιηθεί ένα ραντεβού από την νέα χρονιά για να κάνουν όλοι οι Δήμοι του Νομού Λασιθίου, μια κοινή προσπάθεια για να βρουν κάποιο χώρο στο κέντρο του νομού, που θα μπορούν να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι.

Το μήνυμα

Με αφορμή τις εορταστικές αυτές ημέρες ο κ. Μαυρής ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης, αγάπης, χαράς και ευτυχίας σε όλο τον κόσμο.

Θέλησε να παροτρύνει τους δημότες και τους επισκέπτες να διασκεδάσουν με ασφάλεια και να αποφύγουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Εξήγησε ότι είναι σημαντικό ένα άτομο από την παρέα να μην πίνει και να αναλάβει να επιστρέφει όλη την παρέα με ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι στόχος τις γιορτές είναι να παραμείνουμε στην περιοχή, να κινηθούμε με ασφάλεια και να μην υπάρξουν δυσάρεστα γεγονότα με ατυχήματα και τραυματισμούς.

Ολοκληρώνοντας υπογράμμισε ότι οποιοσδήποτε πολίτης βρεθεί αντιμέτωπος με κάποιο πρόβλημα μπορεί να απευθυνθεί άμεσα σ’ αυτόν ενώ παράλληλα τόνισε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να συνδράμουν τους συμπολίτες.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ