Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025 δεν περιλάμβανε κανένα μέτρο στήριξης για τον πρωτογενή τομέα. Προφανώς αυτό δεν έγινε από παράλειψη αλλά σκοπίμως αφού οι προτεραιότητες για την Κυβέρνηση βρίσκονται σε άλλα πεδία.

Παρόλο που ελληνική κοινωνία βιώνει την επισιτιστική κρίση στο έπακρο, η Κυβέρνηση επιλέγει τον δρόμο των υπερεσόδων από τις αυξημένες τιμές στο ράφι, λόγω της έλλειψης αγροτικών προϊόντων και πού είναι το αποτέλεσμα της ραγδαίας εγκατάλειψης της αγροτικής παραγωγής.

Είναι όμως δυστυχία, για έναν τομέα που διαθέτει αυτή την δυναμική, να διοικείται από αυτές τις αντιλήψεις.

Είναι κρίμα που ο αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος και αλιέας στην Ελλάδα να αισθάνεται όχι μόνο να παραγκωνίζεται από την Πολιτεία αλλά να δέχεται αμείλικτο πόλεμο με σκοπό τον αφανισμό τους.

Σε μια εποχή όπου όλοι οι επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς αγωνίζονται καθημερινά να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της παραγωγής, έχουν απέναντι τις αποφάσεις τις Κυβέρνησης για ανύπαρκτους ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα, τις φωτογραφικές επιδοτήσεις ξένων εταιρειών παρέχοντας ακόμα και δωρεάν γη, ημιτελή ή ανύπαρκτα αρδευτικά έργα, χείριστα οδικά δίκτυα, υπερδιπλάσιες τιμές στα αγροτικά εφόδια και ζωοτροφές, καρτέλ στις τιμές πώλησης των προϊόντων, τριπλασιασμό της τιμής τους στο ράφι, κ.α.

Ειδικότερα δε για τον κλάδο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, είναι τουλάχιστον προκλητικό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Άδωνις Γεωργιάδης να παρουσιάζει ως επίτευγμα, θερμοκηπιακές μονάδες στην βόρεια Ελλάδα όπου επιδοτήθηκαν και κατασκευάστηκαν με 10πλασιο προϋπολογισμό από ότι μια τυπική μονάδα στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ καταλήγει να παράγει μόνο το διπλάσιο από όλες τις υπόλοιπες.

Τα ερωτήματα λοιπόν που πρέπει να απασχολήσουν τον κ. Γεωργιάδη αλλά και την Κυβέρνηση συνολικά είναι: αν έχουν νερό οι αγρότες για να καλλιεργήσουν, με ποιο εργατικό δυναμικό ξεκινάνε και ολοκληρώνουν τις καλλιέργειες τους, πως θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, πως θα μεταφερθούν τα προϊόντα τους στις αγορές και πως θα προστατευθούν τα ελληνικά προϊόντα από τις αθρόες εισαγωγές όπου είναι μάλιστα και αμφιβόλου ποιότητας, κ.α.

Καλούμε για μια ακόμα φορά τον Πρωθυπουργό, να ακούσει τις προτάσεις των φορέων που βιώνουν αυτά τα ζητήματα στο έπακρο και να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα δώσουν ουσιαστικές λύσεις ΣΗΜΕΡΑ.

Ίσως έτσι να σωθεί η πρωτογενής παραγωγή στην χώρα μας, έστω και την ύστατη στιγμή. Αναμένουμε πράξεις επιτέλους.

Ο Πρόεδρος Γαϊτάνης Ιωάννης