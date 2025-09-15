Σε μια ξεχωριστή βραδιά, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης τίμησε τον καταξιωμένο βιολάτορα Βαγγέλη Βαρδάκη ως αναγνώριση της ανεκτίμητης συμβολής του στη διάσωση, διατήρηση και διάδοση της κρητικής μουσικής παράδοσης.

Ο Δήμαρχος του προσέφερε τιμητική πλακέτα, υπογραμμίζοντας το σπουδαίο έργο του ως πολύτιμη παρακαταθήκη καθώς αναδεικνύει τον πλούτο της μουσικής κληρονομιάς κρατώντας ζωντανό το νήμα που ενώνει τις παλαιές γενιές με τις νεότερες. Ο Βαγγέλης Βαρδάκης, ευχαρίστησε το Δήμαρχο για την τιμή και την αναγνώριση της πορείας και της προσφοράς του.

Τον εξαίρετο βιολάτορα συνόδευσαν επί σκηνής ο Κωστής Αβυσσινός στο λαούτο και ο Αστέρης Βαρβέρης στην κιθάρα, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό σύνολο που ταξίδεψε το κοινό μέσα από μελωδίες εμπνευσμένες από μεγάλους βιολάτορες της Κρήτης.

Την παρουσίαση επιμελήθηκε η αντιδήμαρχος Φωτεινή Περακάκη ενώ το βιογραφικό του τιμώμενου ανέγνωσε ο Ανδρέας Μιχελαράκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Ναυμαχία, που έλαμψε με τα νέα φωτιστικά σώματα, που πρόσφατα τοποθετήθηκαν αναδεικνύοντας το χώρο.

Πλήθος δημοτών, έδωσαν το παρών, χειροκροτώντας θερμά τον Βαγγέλη Βαρδάκη και εκφράζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό τους προς το έργο και την προσφορά του.