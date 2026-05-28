Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας May Measurement Month 2026, το Αντιυπερτασικό Ιατρείο του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δήμο Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη δράση δωρεάν μετρήσεων αρτηριακής πίεσης στην Ιεράπετρα, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της υπέρτασης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία Ιεράπετρας, την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 16:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 10:00 έως τις 15:00, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας και με τη συμμετοχή ιατρικού προσωπικού και εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα:

να μετρήσουν δωρεάν την αρτηριακή τους πίεση

να ενημερωθούν για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

να λάβουν εξατομικευμένες οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ συχνά παραμένει αδιάγνωστη, καθώς δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα.

Η δράση υλοποιείται με υπεύθυνη την κα Μαρία Μπαχλιτζανάκη, Επιμελήτρια Α’ Παθολογίας στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και συνυπεύθυνη του Αντιυπερτασικού Ιατρείου, με κέντρο αναφοράς το Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια προαγωγής της δημόσιας υγείας και ενίσχυσης της πρόληψης σε επίπεδο κοινότητας.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες.