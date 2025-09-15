Ένας Αιγύπτιος και ένας Σουδανός 21 ετών, συνελήφθησαν ως διακινητές αλλοδαπών από τους λιμενικούς στο Λασίθι, μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 40 παράτυπων μεταναστών σε λέμβο, νοτίως της Ιεράπετρας, την περασμένη Παρασκευή. Ο συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως διακινητές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση, και έκθεση.

Κατά δήλωσή τους, οι αλλοδαποί είχαν αποπλεύσει από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης τις βραδινές ώρες στις 11/09/2025 και είχαν καταβάλει ποσά μεταξύ των 1.700 και 4.500 δολαρίων Η.Π.Α. ο καθένας για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Πηγή: radiolasithi.gr