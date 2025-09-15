«Σε αυτό τον τόπο συντελέστηκε ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα Ολοκαύτωμα που συνιστά ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη. Η διεκδίκηση των αποζημιώσεων δεν είναι εθνική εμμονή. Είναι ένα βαθύ ζήτημα δικαιοσύνης, ιστορίας, παιδείας, κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας» τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην κεντρική εκδήλωση-κατάθεση στεφάνων που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή στα Αμιρά της Βιάννου στο μνημόσυνο τιμής και μνήμης για τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, στο πλαίσιο της 82ης επετείου του Ολοκαυτώματος των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας.

Ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Μάξιμος Σενετάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης , οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Αυτοδιοίκησης, του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας, Αντιστασιακών οργανώσεων, Ένωσης θυμάτων, θεσμικοί εκπρόσωποι και πολίτες, απέτησαν φόρο τιμής στη μνήμη των πεσόντων πατριωτών στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης-Π.Ε. Ηρακλείου, ο Δήμος Βιάννου, και η Ένωση Θυμάτων.

Στην ομιλία του στην εκδήλωση τιμής και μνήμης ο κ. Αρναουτάκης είπε μεταξύ άλλων:

«Η ποτισμένη με αίμα ηρώων μαρτυρική γη των χωριών της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας, οι ψυχές των εκατοντάδων τραγικών θυμάτων, που περιπλανώνται σε αυτόν τον νέο Γολγοθά, θυμίζουν σε όλους και για πάντα, πως σε αυτό τον τόπο συντελέστηκε ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα Ολοκαύτωμα που συνιστά ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη.

Εκπληρώνοντας πατριωτικό καθήκον, στέλνω ένα ξεκάθαρo μήνυμα, πως η Κρήτη δεν ξεχνά, ευχαριστώντας τον Δήμο Βιάννου και την Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος για την τιμή της συμμετοχής σε αυτό το Ιερό Προσκύνημα.

Μέρα δοξαστική, με τους βασιλικούς στις εκκλησιές να στολίζουν τον Τίμιο Σταυρό, ο Αμιράς μετατράπηκε σε νέες Θερμοπύλες. Στη θέση Αμπέλια των Μελιανών, οι περισσότεροι από τους 114 τουφεκισθέντες, ήταν άμαχοι. Σειρά πήραν ο Βαχός, το Κεφαλοβρύσι, ο Κρεββατάς, ο Πεύκος, η Σύμη, το Καλάμι, ο Συκολόγος και τα χωριά της Δυτικής Ιεράπετρας, Γδόχια, Μουρνιές, Χριστός, Παρσάς, Μάλλες, Μύθοι, Ρίζα και Μύρτος. Επίγεια θυσιαστήρια που άνοιγαν τις πύλες της Ελευθερίας. 401 νεκροί σε τρείς μέρες.

Εκεί που τα σπίτια, τα μνημεία, οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την αλήθεια και αναδεικνύουν την ιστορική μνήμη ως μια εκδήλωση σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και κυρίως του σεβασμού της αρχής του απαράγραπτου για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Για την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους του νησιού, τις Ενώσεις Θυμάτων και τις οργανώσεις των ενεργών πολιτών, εκδηλώσεις και τελετές όπως η σημερινή λειτουργούν ως θεματοφύλακες της ιστορικής μνήμης των ανθρώπων του. Τα μαρτυρικά χωριά μας, είναι μια ανοικτή πληγή στο ιστορικό αποτύπωμα του Ολοκαυτώματος που συντελέστηκε στην Κρήτη.

Αυτός ο ζωντανός κατάλογος με τα ονόματα των νεκρών, εδώ από το Σελί των Αμιρών, μας επιβάλει τον συντονισμό και την κοινή δράση. Τη δράση μέχρι την τελική δικαίωση, σε έναν αγώνα που η Περιφέρεια Κρήτης θα είναι παρούσα με όλες τις δυνάμεις της. Με αυτό το δεδομένο, τονίζουμε ότι η διεκδίκηση των αποζημιώσεων δεν είναι εθνική εμμονή. Είναι ένα βαθύ ζήτημα δικαιοσύνης, ιστορίας, παιδείας, κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας».

Κατάθεση στεφάνων

Το πρωί τελέστηκε Δοξολογία-Τρισάγιο στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων στο πανδημοτικό Ηρώων στη θέση Σελί Αμιρών, προεξάρχοντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου κ. Ανδρέα.

Στην συνέχεια ακολούθησε Προσκλητήριο Νεκρών, κατάθεση στεφάνων, από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτή Ηρακλείου, Μάξιμο Σενετάκη, τους Βουλευτές Ηρακλείου Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, Μανόλη Συντιχάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, την Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, Δημάρχους και εκπροσώπους Δημάρχων, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου, τους εκπροσώπους των Αστυνομικών, Λιμενικών, Πυροσβεστικών Αρχών, των κομμάτων, φορέων, των Ενώσεων Αποστράτων, Εφέδρων Αξιωματικών, της Ένωσης Θυμάτων Βιάννου-Ιεράπετρας, της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δαμάστας, της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά, του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα την π. βουλευτή της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής και την εκπρόσωπο της ομάδας ΔΙΣΤΟΜΟ από το Αμβούργο, το σωματείο αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης «Ομάδες Μπαντουβάδων», μαθητές του 5ου Λυκείου και Γυμνασίου Λάρισας, φορέων.

Ακολούθησε ο βουβός πεντοζάλης του πένθους από τη σχολή χορού του Χριστόφορου Μπριντάκη, ο ύμνος της Βιάννου από τη Μικτή Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, υπό την διεύθυνση της μαέστρου Λένας Χατζηγεωργίου, τήρηση ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις είχαν τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη και του Δημάρχου Βιάννου Παύλου Μπαριτάκη.