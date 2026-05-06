Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενεί στην πόλη μας μια σειρά σημαντικών καλλιτεχνικών παραστάσεων, που προέκυψαν μέσα από τη συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, φέρνοντας την τέχνη της όπερας, της μουσικής και του θεάτρου πιο κοντά στο κοινό της Ιεράπετρας.

Σε όλες τις παραστάσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.