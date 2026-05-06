Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενεί στην πόλη μας μια σειρά σημαντικών καλλιτεχνικών παραστάσεων, που προέκυψαν μέσα από τη συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, φέρνοντας την τέχνη της όπερας, της μουσικής και του θεάτρου πιο κοντά στο κοινό της Ιεράπετρας.
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει
- 9 Μαΐου 2026
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου «Μελίνα Μερκούρη»
10:00 & 11:30
Πολλά εν θέλω να σου πω…
- 10 Μαΐου 2026
Προαύλιος χώρος Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου
20:30
Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού
- 12 Μαΐου 2026
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου «Μελίνα Μερκούρη»
21:00
Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος
- 12 Μαΐου 2026
Πάρκο Μίνως
20:30
100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης
- 15 Μαΐου 2026
Πλατεία Ελευθερίας
20:30
Το σταυροδρόμι του κόσμου
- 20 Μαΐου 2026
Πάρκο Μίνως
20:30
Ασίκικο Πουλάκη
- 21 Μαΐου 2026
Πλατεία Ελευθερίας
20:30
Θέλω να δω τον Πάπα!
- 21 Μαΐου 2026
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου «Μελίνα Μερκούρη»
20:30
Ροδινός: Ο θρυλικός λυράρης
- 23 Μαΐου 2026
Τζαμί Ιεράπετρας
20:30
Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Μαρία Κάλλας
- 24 Μαΐου 2026
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου «Μελίνα Μερκούρη»
20:30
Σε όλες τις παραστάσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.