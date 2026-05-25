Η Υπηρεσία Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω βλάβης ηλεκτροδότησης των υδρευτικών γεωτρήσεων του Δήμου θα υπάρξει διακοπή στην υδροδότηση της παραλιακής περιοχής από Μύρτο έως και Ιεράπετρα όπως και των περιοχών Κεντρί και Βαϊνιάς.

Παρακαλούμε για τον άμεσα περιορισμό στην κατανάλωση του υδρευτικού νερού μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος και την επαναφορά του δικτύου υδροδότησης.

Συνεργεία της Υπηρεσίας εργάζονται για την αποκατάσταση.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Ο Αντιδήμαρχος

Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης