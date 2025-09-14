Το Ολοκαύτωμα των μαρτυρικών χωριών της Δυτικής Ιεράπετρας και της επαρχίας Βιάννου, αποτελεί μια από τις πλέον “μαύρες” σελίδες της παγκόσμιας σύγχρονης Ιστορίας και θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο της Ελλάδας μετά από αυτό των Καλαβρύτων.

Η 14η Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία που οι κάτοικοι της περιοχής μας υπέστησαν το δικό τους αποτρόπαιο ολοκαύτωμα με θύτες του Γερμανούς ναζί. Η ανήκουστη έκταση της θηριωδίας αποκάλυψε οριστικά το απαίσιο και εγκληματικό πρόσωπο τους, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του.

Τα χρόνια κυλάνε αλλά η μνήμη παραμένει άσβεστη. Μια μνήμη που μας θέτει όλους σταθερά απέναντι στο ναζισμό σε όλες, τις παλαιότερες και νεότερες, εκδοχές του. Αυτός είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής, που όλοι οφείλουμε, στα θύματα του ολοκαυτώματος των χωριών μας.

Τα αέναα μηνύματα που εκπέμπουν, οι ήρωες των χωριών της Δυτικής Ιεράπετρας και της Βιάννου, από τα θεωρεία του ουρανού, έχουμε ιερό χρέος και καθήκον να τα διασφαλίσουμε και να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά στο μέλλον.

Τέλος ας σκύψουμε με σεβασμό στην ιερή μνήμη τους, με τη διαβεβαίωση ότι θα μελετούμε την ιστορία μας, βάζοντας ανάχωμα στην ιστορική λήθη της εποχής μας.