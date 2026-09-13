Μια σημαντική επιτυχία σημείωσε ο μαθητής του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου Μιχάλης Ζερβάκης, συμμετέχοντας στο Hellenic National PCC Championship 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα.

Ο Μιχάλης, αγωνιζόμενος στην κατηγορία Super Junior, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 72,75% και κατακτώντας την 1η θέση στη γενική κατάταξη (overall).

Η διάκριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της προσπάθειας, της επιμονής, της συγκέντρωσης και της αγάπης του για το άθλημα, προκαλώντας την ιδιαίτερη υπερηφάνεια της σχολικής του κοινότητας.

Το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον μαθητή, ευχόμενο ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον και να συνεχίσει να αγωνίζεται με το ίδιο πάθος και ήθος.