Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 220379/26 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5397/Β/1-9-2026, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο σχετικά με την υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου.

Ειδικότερα, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου για όλους τους νόμιμους κατόχους ελαιοτεμαχίων μετατίθεται και θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι κυρώσεις που συνδέονται με τη μη τήρηση της σχετικής υποχρέωσης δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2028.

Η παράταση αυτή παρέχει πρόσθετο χρονικό περιθώριο στους ελαιοπαραγωγούς για την προσαρμογή τους στο νέο πλαίσιο και την οργάνωση των απαραίτητων διαδικασιών ενόψει της έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης.

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και υποστήριξης του αγροτικού κόσμου, καλεί τους ελαιοπαραγωγούς να λαμβάνουν υπόψη τις παραπάνω ημερομηνίες και να παρακολουθούν τις σχετικές οδηγίες και ενημερώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.