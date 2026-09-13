Σύμφωνα με το MyTV, η νέα σειρά με την πολυτάραχη ζωή της σπουδαίας λαϊκής ερμηνεύτριας Σωτηρίας Μπέλλου φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά γεγονότα των επόμενων ετών.

Οι συντελεστές κρατούν ακόμα κλειστά τα χαρτιά τους για την έναρξη των γυρισμάτων και τα υπόλοιπα μέλη του καστ, ωστόσο οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα, καθώς η παραγωγή μπαίνει σταδιακά στην τελική ευθεία. Με το υψηλό επίπεδο των συντελεστών και τη φιλοδοξία που τους συνοδεύει, η σειρά έχει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Τη σκηνοθεσία της παραγωγής υπογράφει η Ζωή Σγουρού, ενώ το σενάριο έχει γράψει ο Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τον εμβληματικό ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου αναλαμβάνει η Κάτια Γκουλιώνη, μια ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και στην τηλεόραση.

Στόχος των δημιουργών είναι να αναδείξουν όχι μόνο την ανεκτίμητη καλλιτεχνική της παρακαταθήκη, αλλά και την προσωπικότητα μιας γυναίκας που πορεύτηκε με πάθος, αξιοπρέπεια και ασυμβίβαστη στάση ζωής, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού.

Παράλληλα, η σειρά θα επιχειρήσει να αναβιώσει το μουσικό και κοινωνικό κλίμα μιας ολόκληρης εποχής, παρουσιάζοντας τις αλλαγές που διαμόρφωσαν τη νεότερη ελληνική ιστορία και επηρέασαν τη ζωή και την πορεία της κορυφαίας λαϊκής ερμηνεύτριας.

ΛΕΩΝ.Κ.