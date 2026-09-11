Μήνυμα Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς:

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2026-2027, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, για μια δημιουργική, γόνιμη και γεμάτη προοπτικές σχολική χρονιά.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν σηματοδοτεί μόνο την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες. Είναι μια νέα αφετηρία και, ταυτόχρονα, μια ευκαιρία να αναλογιστούμε ποια Παιδεία θέλουμε για τα παιδιά μας και ποιο σχολείο οφείλουμε να τους παραδώσουμε.

Σήμερα, που η Παιδεία κάνει την αυτοκριτική της και ανασυντάσσεται, αναζητώντας τον εκσυγχρονισμό, την προσαρμογή στις απαιτήσεις της εποχής και την ποιοτική της αναβάθμιση, φρονώ ότι επιβάλλεται, περισσότερο από ποτέ, και η αναβάπτισή της στο πνεύμα, στο ήθος και στις αξίες που διαχρονικά νοηματοδοτούν την αποστολή της.

Παρατηρούμε, με αγωνία, ότι τα σύμβολα ξεθωριάζουν και οι αξίες μας δοκιμάζονται. Την ίδια στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά στη ζωή μας και μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητά μας.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η μεγάλη πρόκληση για την Παιδεία δεν είναι μόνο να προλάβει τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά, πρωτίστως, να διασφαλίσει ότι ο άνθρωπος θα παραμείνει στο επίκεντρο. Να διδάξει στα παιδιά μας όχι μόνο πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, αλλά και πώς να τη χρησιμοποιούν με κρίση, υπευθυνότητα, μέτρο και ανθρωπιά.

Γιατί το σχολείο του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι μόνο ένας χώρος μετάδοσης γνώσεων. Οφείλει να είναι ένας χώρος διαμόρφωσης ελεύθερων, υπεύθυνων και δημιουργικών ανθρώπων, ένας χώρος όπου, η γνώση συναντά την αξία, η τεχνολογία τη συνείδηση και η πρόοδος την ανθρωπιά.

Με αυτές τις σκέψεις, ως Δήμαρχος Ιεράπετρας, εύχομαι σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές μια γόνιμη και δημιουργική σχολική χρονιά. Μια χρονιά γεμάτη γνώση, προσπάθεια, όνειρα και νέες εμπειρίες, που θα τους προσφέρει τα εφόδια να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να ανοίξουν τον δρόμο προς το μέλλον που ονειρεύονται.

Στους εκπαιδευτικούς εύχομαι δύναμη και υγεία, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις του λειτουργήματός τους. Επίσης, στους αφανείς ήρωες, τους γονείς, να στέκονται δίπλα στα παιδιά τους, παρακινώντας τα να αγωνίζονται και να προσπαθούν.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους!