Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο για τη διδακτική περίοδο 2025-2026 συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Κέντρο Μουσικών Σπουδών (ΚΜΣ) Δήμου Ιεράπετρας και συγκεκριμένα:

Α) Για τα τμήματα του Κέντρου Μουσικών Σπουδών του Δήμου Ιεράπετρας:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Κλάδος/ Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 501 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΚΙΘΑΡΑ) έως εννέα (9) μήνες 3 502 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΠΙΑΝΟ) έως εννέα (9) μήνες 4 503 Δήμος Ιεράπετρα Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΜΟΝΩΔΙΑ – ΧΟΡΩΔΙΑ – ΩΔΙΚΗ) έως εννέα (9) μήνες 2 504 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ) έως εννέα (9) μήνες 4 505 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΦΛΑΟΥΤΟ) έως εννέα (9) μήνες 1 506 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΛΑΪΚΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) έως εννέα (9) μήνες 1 507 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΛΑΪΚΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) έως εννέα (9) μήνες 3 508 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ) έως εννέα (9) μήνες 1 509 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ) έως εννέα (9) μήνες 2 510 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΔΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ / ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ έως εννέα (9) μήνες 1

Β) Για τα υπόλοιπα καλλιτεχνικά τμήματα, όπως του Εικαστικού Εργαστηρίου, θεάτρου, σκακιού κ.α.:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Κλάδος/ Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 511 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ) έως οκτώ (8) μήνες 1 512 Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ έως οκτώ (8) μήνες 1 513 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ / ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ έως οκτώ (8) μήνες 3 514 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ / ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ έως οκτώ (8) μήνες 2 515 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ / ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ έως οκτώ (8) μήνες 1 516 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ / ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΥ έως οκτώ (8) μήνες 1 517 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΚΑΚΙΟΥ) έως οκτώ (8) μήνες 1 518 Δήμος Ιεράπετρας Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού Ιεράπετρα (Δήμος Ιεράπετρας) Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΥΕ ΡΑΠΤΩΝ έως οκτώ (8) μήνες 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος επιτρέπεται να υποβάλει μία αίτηση με έως δύο (02) κωδικούς θέσεων με σειρά προτίμησης, της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας.

Υποβολή αίτησης για περισσότερους των δύο (02) κωδικών θέσεων σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων λαμβάνεται υπόψη η προγενέστερη αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης σε εφημερίδα και συγκεκριμένα, από τις 16-09-2025 έως και τις 25-09-2025.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ