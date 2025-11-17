Την Ακολουθία του Αγιασμού για την έναρξη άντλησης της νέας γεώτρησης τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, παρουσία του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, των Αντιδημάρχων κ. Γεωργίου Κουγιουμουτζάκη, κ. Εμμανουήλ Τζώρτζη, κ. Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκη και κ. Γεωργίου Γιακουμάκη, του επικεφαλής παράταξης κ. Ιωάννη Γουλιδάκη, Δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, Μύθων κ. Νικολάου Σιγανού, Μουρνιών κ. Εμμ. Δαμασκηνάκη, Ανατολής κ. Βασιλείου Ζαχαρόπουλου και Γδοχίων κ. Νικολάου Σπυριδάκη, καθώς και του Προέδρου του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας κ. Γεωργίου Καραλάκη και άλλων τοπικών φορέων.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε:«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, καθώς με τα εγκαίνια της νέας γεώτρησης γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση του ταμιευτήρα του φράγματος Μπραμιανών. Η διάνοιξη αυτής της γεώτρησης δεν θα μας απασχολούσε στο παρελθόν, γιατί υπήρχαν επαρκή αποθέματα στο φράγμα. Τώρα, με την παρατεταμένη ανομβρία, αναγκαζόμαστε να αντλούμε από τα αποθέματα του υδροφορέα, προκειμένου να ενισχυθεί ο ταμιευτήρας με σημαντικές ποσότητες νερού. Ήταν μια επιτακτική ανάγκη, την οποία από νωρίς είχε επισημάνει ο αείμνηστος πρόεδρος του ΤΟΕΒ, Μανώλης Παπαδάκης, μαζί με τον Διευθυντή του Οργανισμού.



Σήμερα γιορτάζουμε με αισιοδοξία και χαρά το μέλλον, καθώς πέρα από τη γεώτρηση έχουν ήδη δρομολογηθεί και τα συνοδά έργα του φράγματος, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πρόκειται για έργα που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια και για τα οποία οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Πλακιωτάκη για τη συμβολή του. Εύχομαι το ευλογημένο νερό να φέρει πλούτο και ευημερία στον τόπο μας».

Για το έργο και την ιστορία της ανόρυξης της σημαντικής αυτής γεώτρησης μίλησαν επίσης η κα Δέσποινα Γενειατάκη εκ μέρους του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ, ο κ. Πλακιωτάκης, ο κ. Ανδρουλάκης, ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου και υπεύθυνος της μελέτης π. Ματθαίος Πατεράκης, ο κ. Γουλιδάκης και ο υδρογεωλόγος κ. Ηρακλής Μπουλουκάκης πρώην Διευθυντής Υπηρεσίας Υδάτων.