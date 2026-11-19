Σε νοσοκομείο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στο ΚΑΤ, μεταφέρθηκε σήμερα Πέμπτη 19-11-2026, ένας 20χρονος που τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ προσπαθούσε να κάψει ελαιόλαδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στις Λίμνες. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με εγκαύματα στα χέρια, το πρόσωπο και επίσης έγκαυμα αναπνευστικού.

Ο 20χρονος διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου , ενώ λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα.