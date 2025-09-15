Την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Επισκοπικό παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Ερημίτου Ιεράπετρας τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το Ιερό Μνημόσυνο για τη συμπλήρωση εννέα ετών από την εις Κύριον εκδημία του αοιδίμου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας Ευγενίου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Όρθρου, ιερούργησε και τέλεσε το Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Γέροντος, πνευματικού και προκατόχου του Μητροπολίτου κυρού Ευγενίου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στον αοίδιμο Μητροπολίτη κυρό Ευγένιο, σημειώνοντας ότι άφησε έντονο το αποτύπωμά του στην επίγεια ζωή του. Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε να είναι η μνήμη του «αιώνιος και άληστος» και εξέφρασε τη βέβαιη πεποίθησή του ότι έχει αναπαυθεί «μετά των Αγίων και Δικαίων, εν χώρα ζώντων μαζί με τους μακαριστούς Προκατόχους του Αρχιερείς Φιλόθεο Α΄ (Μαζοκοπάκη) και Φιλόθεο Β΄ (Βουζουνεράκη), με τους οποίους συνευφραίνεται και συναγάλλεται στα ουράνια σκηνώματα της ποθεινής πατρίδας όλων μας, απ᾽ όπου σήμερα τον παρακαλούμε να εύχεται για όλους μας».

Στη συνέχεια ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος, περιστοιχούμενος από τους συλλειτουργούντες και τους συμπροσευχομένους κληρικούς τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αοιδίμων προκατόχων του Αρχιερέων Φιλοθέου Α´, Φιλοθέου Β´ και Ευγενίου στους τάφους τους που βρίσκονται σε ειδική κρύπτη κάτω από το Άγιο Βήμα του επισκοπικού παρεκκλησίου.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Παΐσιος Δερμιτζάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ στο Μνημόσυνο έλαβαν μέρος πολλοί Κληρικοί από την περιοχή της Ιεράπετρας.

Εκκλησιάσθηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλ. Παπαδάκης, ο Διοικητής του Τμήματος Ασφάλειας Ιεράπετρας κ. Νεκτάριος Φρονιμάκης, ο πρώην Αστυν. Διευθυντής Λασιθίου κ. Εμμανουήλ Πετάσης, τα κατά σάρκα αδέλφια αοιδίμου Αρχιερέως κ. Βασίλειος Πολίτης, με τη σύζυγό του Χριστίνα, και κ. Μαρία Πολίτη-Παπακωνσταντίνου, και πνευματικά τέκνα του αοιδίμου Μητροπολίτου και άλλοι ευσεβείς χριστιανοί.

Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και του Ιερού Μνημοσύνου ακολούθησε καφές εις μνήμην του μακαριστού Αρχιερέως για όλο το εκκλησιάσμα στο Αρχονταρίκι και τον αύλειο χώρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας.