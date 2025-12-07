Σύμφωνα με έρευνα του «Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης» της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία αξιοποιεί φορολογικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την περίοδο 2021-2023 (εισοδήματα ετών 2020-2022):

Οι αστικοί και τουριστικοί δήμοι -όπως το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, ο Άγιος Νικόλαος και η Σητεία-συγκεντρώνουν υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος, αλλά εμφανίζουν και μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες και εντονότερη φτώχεια. Αντίθετα, οι ορεινοί και αγροτικοί δήμοι (Ανώγεια, Σφακιά, Οροπέδιο Λασιθίου, Μυλοπόταμος) παρουσιάζουν πιο ισόρροπη κατανομή εισοδημάτων, αλλά πιο κοντά στα χαμηλά εισοδήματα.

Tα υψηλότερα, από το μέσο όρο της Κρήτης, εισοδήματα εντοπίζονται στα αστικά κέντρα, με τους Δήμους Ηρακλείου (+10%), Χανίων (+4%) και Αγίου Νικολάου (+3%) να προηγούνται. Αυτοί δηλαδή οι Δήμοι ξεπερνούν το μέσο όρο της Κρήτης.

Όσον αφορά την αύξηση στο μέσο οικογενειακό εισόδημα, ο δήμος Χερσονήσου σημειώνει αύξηση στο εισόδημα κατά περίπου +53 % (1η θέση), ακολουθεί ο δήμος Αποκόρωνα με +43 % και ο δήμος Βιάννου με +41 %. Στην 7η θέση ο δήμος Αγίου Νικολάου με αύξηση στο εισόδημα κατά 33%.

Στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι «τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για διαφοροποιημένες θεσμικές παρεμβάσεις μεταξύ αστικού και αγροτικού χώρου, με έμφαση στην ενίσχυση του αγροτικού τομέα και την άρση της εγκατάλειψης της ενδοχώρας, προκειμένου να ενισχυθούν η κοινωνική και χωρική δικαιοσύνη».

ΛΕΩΝ.Κ.