Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία των γιορτών μέσα από δύο όμορφες χριστουγεννιάτικες δράσεις!

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου – 13:00 Έξω από το Δημαρχείο ξεκινά το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι, το οποίο θα πραγματοποιεί τον κύκλο του Οροπεδίου, χαρίζοντας γιορτινή εμπειρία σε παιδιά και οικογένειες.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου – 18:00 Θα πραγματοποιηθεί η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, συνοδευόμενη από συναυλία με το συγκρότημα του κ.Μιχάλη Κλώντζα, σε μια ζεστή και χαρούμενη βραδιά για όλους.