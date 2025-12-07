Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία των γιορτών μέσα από δύο όμορφες χριστουγεννιάτικες δράσεις!
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου – 13:00
Έξω από το Δημαρχείο ξεκινά το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι, το οποίο θα πραγματοποιεί τον κύκλο του Οροπεδίου, χαρίζοντας γιορτινή εμπειρία σε παιδιά και οικογένειες.
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου – 18:00
Θα πραγματοποιηθεί η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, συνοδευόμενη από συναυλία με το συγκρότημα του κ.Μιχάλη Κλώντζα, σε μια ζεστή και χαρούμενη βραδιά για όλους.
Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου εύχεται σε όλους καλές γιορτές και σας περιμένει!