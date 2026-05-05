Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, η νέα εφαρμογή του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (Φ.Α.Υ.), στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΕΟΠΥΥ.

Η νέα εφαρμογή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και τη βελτίωση της εμπειρίας των ασφαλισμένων. Μέσω του νέου περιβάλλοντος επιτυγχάνεται πιο άμεση και εύχρηστη πρόσβαση στις πληροφορίες του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας, με βελτιωμένη πλοήγηση, ενισχυμένη λειτουργικότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, η πρόσβαση στη νέα εφαρμογή πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά μέσω ασφαλούς πιστοποίησης της Γ.Γ.Π.Σ. (κωδικοί taxisnet), με χρήση των προσωπικών κωδικών κάθε χρήστη. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η ανάγκη ξεχωριστών κωδικών Φ.Α.Υ., απλοποιείται η διαδικασία εισόδου και ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια και η ταυτοποίηση των χρηστών, αξιοποιώντας έναν ήδη καθιερωμένο και αξιόπιστο μηχανισμό πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, με στόχο την ευκολότερη, ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της ανάγκης φυσικής παρουσίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες υγείας με πιο γρήγορο και αποδοτικό τρόπο.

Η υλοποίηση του έργου αποτελεί υποέργο της ευρύτερης Δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Τομέα Υγείας (Δράση 16752) και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU.