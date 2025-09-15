Με διάταξη του νόμου 5217/2025, παρέχεται επιδότηση στους ενοικιαστές με την μορφή της επιστροφής ενός ενοικίου, χωρίς αίτηση, κάθε Νοέμβριο. Η πρώτη επιστροφή θα γίνει τον Νοέμβριο του 2025.

Είναι δυνατή η συμπλήρωση του κωδικού 081 στις δηλώσεις εισοδήματος, έως την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου 2025 χωρίς πρόστιμο, καθώς ο κωδικός 081 είναι πληροφοριακό στοιχείο το οποίο δεν επηρεάζει το φόρο.

Συγκεκριμένα:

Ύψος ενίσχυσης

Κατηγορία κατοικίας Βασικό ποσό (ετήσιο) Προσαύξηση τέκνων Ειδικές περιπτώσεις Κύρια κατοικία Έως 800 ευρώ +50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο Σε διακοπή έγγαμης συμβίωσης η προσαύξηση δίνεται σε καθέναν από τους γονείς- Ισχύει και για σύμφωνα συμβίωσης Φοιτητική κατοικία Έως 800 ευρώ – Εάν ο φοιτητής είναι υπόχρεος δήλωσης και μισθωτής, ισχύουν οι όροι για κύρια κατοικία

Κριτήρια για την ενίσχυση πρώτης κατοικίας

Κατάσταση Εισοδηματικό κριτήριο Περιουσιακό Όριο (ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής) Άγαμος Έως 20.000 ευρώ Έως 120.000 ευρώ Έγγαμος / Σύμφωνο Συμβίωσης Έως 28.000 ευρώ + 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο +20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου +20.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο Μονογονεϊκή Οικογένεια Έως 31.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο πέραν του πρώτου Ίδια προσαύξηση όπως άνω

Για την φοιτητική κατοικία, απαιτείται μόνο το εισοδηματικό κριτήριο και όχι το περιουσιακό.

Τρόπος καταβολής της ενίσχυσης Εφάπαξ Χρονικό ό ριο κ αταβολής Έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους Τρόπος π ληρωμής Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Απαραίτητη π ροϋπόθεση Ο τραπεζικός λογαριασμός να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ

Προϋποθέσεις:

α) να έχει υποβληθεί στην Α.Α.Δ.Ε., εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, έως τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του Ιουλίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης η οικεία δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και,

β) να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης της περ. α) στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου έτους του μισθωτή.

Για την πρώτη εφαρμογή της διάταξης οι δηλώσεις που αφορούν ενεργές μισθώσεις κατά το έτος 2024, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης (11.7.2025) υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του σχετικού άρθρου ο υπολογισμός της ενίσχυσης διενεργείται χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του εκάστοτε προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής. Συνεπώς είναι δυνατή η συμπλήρωση του κωδικού 081 στις δηλώσεις εισοδήματος, έως την τελευταία εργάσιμη του Σεπτέμβρη χωρίς πρόστιμο, καθώς ο κωδικός 081 είναι πληροφοριακό στοιχείο το οποίο δεν επηρεάζει το φόρο.