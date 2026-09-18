Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και η πρόσκληση υποβολής της πρότασης του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου του Παγκρητίου Σταδίου με νέο, προδιαγραφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμού και του νέου γηπέδου μπάσκετ/βόλεϊ με αεροϋποστηριζόμενο θόλο στα Δειλινά, συνολικού προϋπολογισμού 2.098.763 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με δήλωσή του ευχαρίστησε τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την συνεργασία και τόνισε: «Με τη συνεργασία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση που συνεχίζεται και αποδίδει, προχωράμε στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Ηρακλείου και την ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας με έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.905.511 ευρώ.

Έχουμε ήδη υποβάλει σε πρόγραμμα του Υπουργείου τα έργα κατασκευής του νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Παγκρήτιο Στάδιο, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και της αναβάθμισης του συστήματος κλιματισμού του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού στα Δύο Αοράκια, προϋπολογισμού 356.748 ευρώ, υποβάλουμε τώρα και τα έργα αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου του Παγκρητίου Σταδίου, καθώς και του νέου γηπέδου μπάσκετ και βόλεϊ με αεροϋποστηριζόμενο θόλο στα Δειλινά. Έτσι υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας και με αποτελεσματικές συνέργειες αλλάζουμε το Ηράκλειο και σε επίπεδο αθλητικών υποδομών, με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων της πόλης μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη για όλη την προσπάθεια η οποία αποδίδει και θα έχει και συνέχεια».