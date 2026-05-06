Συνολικά 69.895 κατανομές νηπίων για την Α΄ τάξη των δημόσιων δημοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκαν για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr/home), σε συνέχεια του σημαντικού βήματος εκσυγχρονισμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών στην εκπαίδευση που έγινε κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Χτίζοντας πάνω στα σημαντικά βήματα που έχουν ήδη γίνει, προχωρούμε σε μια ακόμη ουσιαστική τομή για το δημόσιο σχολείο. Φέτος, η κατανομή των μαθητών μας για την Α΄ Δημοτικού, ολοκληρώθηκε σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα, συγκριτικά με πέρυσι. Δεν είναι μια τυπική επιτάχυνση διαδικασίας, αλλά επιλογή με πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών και σχολικών μονάδων. Σχεδόν 70.000 παιδιά, εντάσσονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα δημοτικά σχολεία, μέσα από μια απολύτως ψηφιακή, διάφανη και οργανωμένη διαδικασία, με αποτέλεσμα οι γονείς να μπορούν να κάνουν έγκαιρα τον προγραμματισμό τους, τα σχολεία να οργανώνουν με ακρίβεια τα τμήματά τους και το εκπαιδευτικό σύστημα να λειτουργεί με μεγαλύτερη σταθερότητα από την πρώτη κιόλας μέρα. Δεν μιλάμε απλώς για μια αναγκαία διοικητική βελτίωση, αλλά για κρίσιμο χρόνο που επιστρέφει στις οικογένειες ώστε να προετοιμαστούν χωρίς πίεση και στα σχολεία προκειμένου να σχεδιάσουν με αξιοπιστία τη νέα σχολική χρονιά. Στόχος μας είναι ένα δημόσιο σχολείο που δεν αιφνιδιάζει, αλλά οργανώνει, δεν καθυστερεί, αλλά προβλέπει, δεν ταλαιπωρεί, αλλά διευκολύνει στην πράξη κάθε οικογένεια που το εμπιστεύεται».

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.6/23967/Δ1/04-03-2025 (Β΄ 979) Κ.Υ.Α., υποβλήθηκαν από γονείς, κηδεμόνες και έχοντες/-ουσες την επιμέλεια από τις 2 Μαρτίου έως και τις 27 Μαρτίου 2026, μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής ανακοινώθηκαν φέτος σημαντικά νωρίτερα σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος, κατά το οποίο οι 71.094 κατανομές είχαν δημοσιοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2025.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι διευθυντές και οι διευθύντριες των δημοτικών σχολείων, μέσω του ειδικού διαχειριστικού περιβάλλοντος της εφαρμογής, παρείχαν υποστήριξη σε όσους γονείς ή κηδεμόνες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ολοκλήρωση της αίτησης.

Στη συνέχεια, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησαν στην επεξεργασία των αιτήσεων, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία. Συγκεκριμένα:

* πραγματοποίησαν τη χωροταξική κατανομή των νηπίων με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους, με τη συνδρομή του Πληροφοριακού Συστήματος GIS-based «Χωροταξικό»,

* έλεγξαν τις αιτήσεις ανά σχολική μονάδα,

* ολοκλήρωσαν τις οριστικές κατανομές των μαθητών/τριών,

* και προσδιόρισαν τον αριθμό των τμημάτων της Α΄ Δημοτικού για κάθε σχολείο.

Τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής είναι διαθέσιμα από σήμερα, 6 Μαΐου 2026, και είναι προσβάσιμα στους πολίτες μέσω της πλατφόρμας, κατόπιν σύνδεσης.

Στις περιπτώσεις όπου η αίτηση υποβλήθηκε με τη συνδρομή διευθυντή ή διευθύντριας δημοτικού σχολείου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τη σχολική μονάδα για την ενημέρωσή τους.

Επιπλέον, εντός της ημέρας, οι αιτούντες που υπέβαλαν οι ίδιοι την αίτηση έλαβαν σχετική ενημέρωση μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει.

Παράλληλα, οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων, δημόσιων και ιδιωτικών, έχουν ήδη πρόσβαση στα στοιχεία της οριστικής κατανομής των νηπίων και θα προωθήσουν τις ψηφιακές καρτέλες τους στα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής εντός του Ιουνίου.

Η επιτυχής υλοποίηση της διαδικασίας επιβεβαιώνει τη συνεχή προσπάθεια για την παροχή σύγχρονων, αποτελεσματικών και φιλικών προς τον πολίτη ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.