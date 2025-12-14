Το Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ Λασιθίου εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας μας. Εδώ και καιρό αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής, των καθυστερήσεων στις αποζημιώσεις, καθώς και της αδικαιολόγητης απαξίωσης του πρωτογενούς τομέα από την Κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή τον αγροτικό χώρο λυμαίνονται άνθρωποι άσχετοι με τον χώρο μέσω τεράστιων σκανδάλων, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρήματα για τα συμφέροντα και για τους μεγαλοκαρχαρίες υπάρχουν αλλά όχι για τους παραγωγούς, για τους εργαζόμενους, για τους εκπαιδευτικούς. Οι αγρότες, όπως και οι δημόσιοι υπάλληλοι αγωνίζονται για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της βιωσιμότητας της εργασίας τους, που αποτελεί θεμέλιο για την κοινωνική και οικονομική συνοχή της χώρας μας.

Στηρίζουμε τις συλλογικές τους αποφάσεις που αποσκοπούν στην ανάδειξη των δίκαιων αιτημάτων τους και καλούμε την Κυβέρνηση να επιδείξει υπευθυνότητα, να ανταποκριθεί στα αιτήματα και να διασφαλίσει δίκαιες λύσεις.

Καλούμε όλους τους δημόσιους υπάλληλους και κοινωνικούς φορείς να ενισχύσουν τον δίκαιο αγώνα τους και να οργανώσουμε από κοινού εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης.

Η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα και τον δημόσιο τομέα αποτελεί προϋπόθεση για μια κοινωνία δίκαιη και βιώσιμη.

Είμαστε με την αγροτιά, με τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την πρόοδο και την αλληλεγγύη. Αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία με τους πολλούς για τους πολλούς.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Λασιθίου

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Αλέξανδρος Αλεξάκης Αλέξανδρος Αριστοτέλης Κουπατσιάρης