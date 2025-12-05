Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών ύδρευσης 2026.

2. Αναπροσαρμογή ή μη τελών ακίνητης περιουσίας 2026.

3. Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2026.

4. Αναπροσαρμογή ή μη τελών νεκροταφειακών χώρων 2026.

5. Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2026.

6. Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης 2026.

7. Αναπροσαρμογή ή μη τελών αποχέτευσης 2026.

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025.

9. Ορισμός χρηματοδότησης του έργου : Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών LED και προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό.

10. Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων στον οικισμό Μέσα Λασιθάκι».

11. Ταυτοποίηση της μελέτης 4/2024 με τίτλο έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», με τον τίτλο του υποέργου 1 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ».

12. Καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών και δράσεις προστασίας του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» και καθορισμός χειριστή στο ΕΣΗΔΗΣ για το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

13. Έγκριση παράτασης (οριακή) προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση Παπαδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου (πρώην Δημοτικό Ψυχρού).

14. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 16/2025 μελέτης του υποέργου 1 «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ».

15. Έγκριση της υπ’αριθμόν 15/2025 μελέτης του υποέργου 2 «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» προϋπολογισμού 650.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ».

16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις Οδοποιίας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου».

17. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ».

18. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ)».

19. Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν.3852/2010 και των άρθρων 12 & 44 του ν.4412/2016 μεταξύ του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ: Υποέργο 2: «Μελέτες ανάπλασης Τοπικών Κοινοτήτων Τζερμιάδων, Καμινακίου και Αγίου Κωνσταντίνου» προϋπολογισμού 88.982,40€ με Φ.Π.Α.

20. Αλλαγή τίτλου της μελέτης 12/2025 με τίτλο «Βελτίωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου έως Δημοτικό Αντλιοστάσιο-Διυλιστήριο και δεξαμενή ύδρευσης στη θέση Κεφάλα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» του Υποέργου 1 σε «Αποκατάσταση-Βελτίωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου έως Δημοτικό Αντλιοστάσιο-Διυλιστήριο και δεξαμενή ύδρευσης στη θέση Κεφάλα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου».

21. «Αποδοχή και έγκριση παραδοτέων Π.4.1 και Π.4.2 για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ».

22. Έγκριση του παραδοτέου 3 της σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβούλου για την «Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού στο Δημοτικό Φωτισμό».