Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι από την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα Διακοπών, Κοινωνικού Τουρισμού και Πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (155.515 δικαιούχοι ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) στα ΚΕΠ όλης της χώρας έως και την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να μεταβούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και να προσκομίσουν τα παρακάτω:

Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης τους (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου τους (ΑΜ ΟΓΑ ή ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας («Γ.Α.Π.Α.») ή άλλη ισχύουσα απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας.

Κλήρωση

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υπερβαίνει τον αριθμό των ωφελουμένων, διενεργείται κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία. Η κατανομή των δικαιούχων πραγματοποιείται αναλογικά σε όλους τους νομούς, δίνοντας προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.

Συμμετοχή επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις (καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπωλεία-εκδοτικοί οίκοι και θέατρα) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ από την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 έως και την Δευτέρα 25 Μαΐου 2025.

Κοινωνικός Τουρισμός ΟΠΕΚΑ 2026: Δικαιούχοι, αιτήσεις, ποσά και ημέρες διακοπών

Πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού το οποίο θα περιλαμβάνει:

α) διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα. Σε περίπτωση που επιλεγούν συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, οι ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις.

β) πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτερεύσεις), με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε (5) απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες, συμβεβλημένες με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας. Σε περίπτωση που επιλεγούν συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, οι ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις, με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως έντεκα (11) απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες, συμβεβλημένες με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας των ανωτέρω Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων.

γ) επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις, διάρκειας μέχρι και δεκαέξι (16) ημερών (15 διανυκτερεύσεις).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η διάρκεια των προγραμμάτων, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους, καθώς και το διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι ή υποψήφιοι πάροχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους καθορίζονται με αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-OΠΕΚΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο αριθμός των ωφελουμένων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2026 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

1. Για το πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού ο αριθμός ανέρχεται στις είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε (27.415) άτομα, εκ των οποίων:

α) Είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια δύο (23.702) άτομα, μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα, όπως ορίζεται στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1,

β) δύο χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία (2.513) άτομα μπορούν να πραγματοποιήσουν παράλληλα με τις διακοπές απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας στο πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού, όπως ορίζεται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1,

γ) χίλια διακόσια (1.200) παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, ωφελούμενοι του ΛΑΕ, μπορούν να φιλοξενηθούν σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις, στο επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, όπως ορίζεται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1, εκδρομών της παρ. 2 του άρθρου 1, δωρεάν παροχής βιβλίων της παρ. 3 του άρθρου 1 και δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου της παρ. 4 του άρθρου 1, για το έτος 2026 έχουν:

α) Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 – ειδικώς για τους εργάτες γης, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο,

β) οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ),

γ) οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (Α’ 128),

δ) οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές,

ε) οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ,

στ) τα μέλη των οικογενειών των προσώπων των περ. α, β, γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου, σύζυγοι και τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από άμεσα δικαιούχο του ΛΑΕ.

Οι ωφελούμενοι που θα κάνουν χρήση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 ή ιαματικού τουρισμού της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 έτους 2026, δεν δικαιούνται κατά την χρονική διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση και της παροχής του επιδοτούμενου εκδρομικού προγράμματος της παρ. 2 του άρθρου 1 και αντίστροφα.

Οι ωφελούμενοι που θα κάνουν χρήση της παροχής του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 ή ιαματικού τουρισμού της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 ή του επιδοτούμενου εκδρομικού προγράμματος της παρ. 2 του άρθρου 1 έτους 2026, έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση των παροχών των λοιπών προγραμμάτων του ΛΑΕ.