Σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχετε υποβάλει αίτηση για voucher για παιδιά, εφήβους ή ενήλικες που πρόκειται να φιλοξενηθούν στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ “ΔΗΜΗΤΡΑ” Δήμου Σητείας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να προσέλθετε στον χώρο του ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθημερινά από 09:00 έως 12:00, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.