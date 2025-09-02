Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχετε υποβάλει αίτηση για voucher για παιδιά, εφήβους ή ενήλικες που πρόκειται να φιλοξενηθούν στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ “ΔΗΜΗΤΡΑ” Δήμου Σητείας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να προσέλθετε στον χώρο του ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθημερινά από 09:00 έως 12:00, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.
Η παρουσία ή η τηλεφωνική επικοινωνία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και την εξασφάλιση θέσης για τους ωφελούμενους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του ΚΔΑΠ ΑμεΑ “ΔΗΜΗΤΡΑ” στο τηλέφωνο:
28430 29657 9:00-13:00
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Δήμος Σητείας
