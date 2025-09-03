Με αφορμή μια σημαντική εξέλιξη η οποία θα προσδώσει θετικό πρόσημο στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Σητείας, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ Γιάννης Καρνιαδάκης παρεχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου προς ενημέρωση των δημοτών.

Κατόπιν συντονισμένων και επίμονων προσπαθειών του επετεύχθη η ανάκτηση του ποσού 1.049.384 ευρώ από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού το οποίο αφορά οφειλές παρελθόντων ετών προς το Δήμο Σητείας.

Με στόχο την ενίσχυση των εσόδων του Δήμου και τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των δημοτών, η επιστροφή του ποσού αυτού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών ελέγχων και διεκδικήσεων.

Αναφερόμενος στην διαρκή προσπάθεια την οποία καταβάλει η Δημοτική Αρχή προς αυτή τη κατεύθυνση ο κ Καρνιαδάκης σημείωσε:

“Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης, διαπραγματεύσεων, και ουσιαστικής συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, αποδεικνύοντας ότι η σωστή διαχείριση και η επιμονή αποφέρουν ουσιαστικά οφέλη για το Δήμο και τους δημότες. Αυτή η διαδικασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση μας για διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και συνεχή προσπάθεια για εξεύρεση πόρων. Το ανακτηθέν ποσό θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και την ενίσχυση δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας”.