To απόγευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Kύριλλος χοροστάτησε, ευλόγησε τους άρτους και κήρυξε κατάλληλα τον θείο λόγο κατά την Ακολουθία του Εσπερινού της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον φερώνυμο ιστορικό και γραφικό Ιερό Ναό της Ενορίας Τουρλωτής που βρίσκεται στο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς οροπέδιο της Μονοκαράς, όπου υπάρχει παλαιός οικισμός με διάσπαρτους μαγατζέδες που κατοικούνται τους θερινούς μήνες.

Στο κήρυγμά του, με λόγο απλό και μεστό, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην εορτή της Υψώσεως του Σταυρού, μετά την εύρεσή του από την Αγία Ελένη και τη συνοδεία της στον Γολγοθά από τον τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο πάνω από τον άμβωνα, για να τον δει το πλήθος των χριστιανών, αλλά και στη δεύτερη ύψωσή του, το 628 μ.Χ. όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος επέστρεψε θριαβευτής από τον πόλεμο εναντίον των Περσών και απελευθέρωσε τους Αγίους Τόπους.

Επίσης ο Σεβ. Κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στο πολίτευμα του Σταυρού, που χαρακτηρίζει τή ζωή του χριστιανού, ο οποίος καλείται να σταυρώνει τα πάθη και τις αδυναμίες του, και να ζει εν Χριστώ, ευχήθηκε δε στο εκκλησίασμα τη χάρη, τη δύναμη και την προστασία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας.

Στη συνέχεια ο παριστάμενος Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης προσφώνησε κατάλληλα τον Σεβ. κ. Κύριλλο και τη συνοδεία του, τον καλωσόρισε και τον ευχαρίστησε εκ μέρους των παρισταμέων προσκυνητών για την ευλογητική παρουσία του στον οικισμό της Μονοκαράς, όπου συνδέεται με προσωπικά βιώματα και αναμνήσεις.

Στην ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Αιδεσιμώτατος Εφημέριος της Ενορίας Τουρλωτής και Αρχιερατικός Επίτροπος Ζ΄ Αρχιερατ. Περιφέρειας Πρωτ. Νικόλαος Φραγκίδης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ στο αναλόγιο διακόνησε ο Ιεοροψάλτης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού Σητείας κ. Παντελεήμων Μαυροματάκης.

Εκκλησιάσθηκαν ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μάρω Νικητάκη, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σητείας κ.κ. Στέλιος Σπυριδάκης και Ιωάννης Δασκαλάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Σταύρος Συλλιγαρδάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Κοινότητας Αρμένων κ. Παντελεήμων Λιανουδάκης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Τουρλωτής κ. Δημήτριος Μάλλιος και αρκετοί ευσεβείς χριστιανοί.