Με απόφαση του Δημάρχου Σητείας, Γιώργου Ζερβάκη, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας δεν θα λειτουργήσει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από σχετικό αίτημα της Διευθύντριας του σχολείου και αφορά τη μη ολοκλήρωση εργασιών στον εξωτερικό χώρο της σχολικής μονάδας. Όπως επισημαίνεται, το μέτρο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Η διακοπή των μαθημάτων θα ισχύσει μόνο για την Παρασκευή, ενώ από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου το σχολείο αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά.

Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του ν.3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4, εδαφ. 27 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο στις αρμοδιότητες του Δήμου είναι μεταξύ άλλων « Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου ».

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 388/09.09.2025 έγγραφο αίτημα της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας.

Αποφασίζουμε

Τη διακοπή μαθημάτων κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω μη ολοκλήρωσης εργασιών στον εξωτερικό χώρο της σχολικής μονάδας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και προστασία τόσο των μαθητών, όσο και των

εκπαιδευτικών.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου.

Ο Δήμαρχος Σητείας

Ζερβάκης Γεώργιος